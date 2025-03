Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Angriff mit Messer auf Passant: Kripo sucht mit Phantombild nach unbekanntem Täter

Offenbach (ots)

(lei) Nachdem ein Passant am Montag, 10. März, in der Sprendlinger Landstraße mit einem Messer attackiert wurde (wir berichteten am gleichen Tag), sucht die Offenbacher Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach dem nach wie vor unbekannten Täter. Dieser hatte den 32-Jährigen gegen 5.50 Uhr im Bereich der Zufahrt zu einer Klinik ohne erkennbaren Grund mit dem Messer angegriffen, wobei die Jacke des Offenbachers beschädigt wurde und er eine Verletzung am linken Oberarm erlitt.

Der Gesuchte flüchtete anschließend in Richtung der ESSO-Tankstelle und anschließend in die Geishornstraße. Er hatte eine schmale Statur, einen Vollbart und trug eine graue Mütze sowie blaue Arbeitskleidung. Wer Hinweise auf den abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei den Ermittlern zu melden, deren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung weiter andauern.

Offenbach, 31.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

