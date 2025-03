Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kuscheltier aus Spielautomat entwendet: Anzeige gegen 36-Jährigen; Auffahrunfall: Sieben Personen verletzt; VW-Fahrer flüchtete vor Polizei: ohne Führerschein unterwegs und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kuscheltier aus Spielautomat entwendet: Anzeige gegen 36-Jährigen - Hanau

(lei) Warum entwendete er ein Kuscheltier aus einem Glücksspielautomaten? Diese Frage ist Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Diebstahls, dass die Polizei derzeit gegen einen 36-Jährigen führt. Der Mann, so der Vorwurf, soll am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr einen Snack- und Automaten-Shop in der Leimenstraße betreten und dort gewaltsam einen Glücksspielautomaten geöffnet haben, aus dem er den großen Teddy entnommen und mitgenommen haben soll. Der Sachschaden an dem Gerät wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen gegen den Mann, der kurz darauf ermittelt werden konnte, dauern an.

2. Auffahrunfall: Sieben Personen verletzt - Hanau

(cb) Bei einem Auffahrunfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Bruchköbeler Landstraße (80er-Hausnummern) ereignete, fuhr ein Daimler-Lenker in seinem grauen Wagen einem weißen Renault auf. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren der weiße Renault Koleos und der graue Daimler hintereinander den linken Fahrstreifen der Bruchköbeler Landstraße in Richtung Innenstadt. Aufgrund eines Linksabbiegers musste der 58 Jahre alte Renault-Fahrer bremsen, dies bemerkte der hinter ihm fahrende 37-jährige Daimler-Fahrer offenbar zu spät und fuhr dem weißen Wagen auf. Insgesamt wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes sieben Personen, welche sich in den beiden Fahrzeugen befanden, leicht verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Renault wurde am Fahrzeugheck beschädigt, hier wird der Sachschaden mit ungefähr 5.000 Euro angegeben. Der Sachschaden am Daimler beträgt etwa 15.000 Euro. Die Bruchköbeler Landstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Beamten der Polizeistation Hanau I nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Metallschrott gestohlen: Diebes-Trio fuhr mit weißem Kastenwagen vor - Hanau

(lei) Mit einem weißen Iveco Daily sind Diebe am frühen Freitagmorgen auf einem Gewerbegelände in der Josef-Bautz-Straße (einstellige Hausnummern) vorgefahren, um dort Metallschrott zu klauen. Gegen 0 Uhr fuhren die Unbekannten auf noch unbekannte Weise auf das Gelände und hielten sich, so die bisherigen Ermittlungen, gut drei Stunden dort auf. Ihre Beute, die in verschiedenen Kisten gelagert war, hatten die Kriminellen in dieser Zeit zerkleinert und dann in den Kastenwagen geladen. Einer der Täter hatte eine normale Statur und war bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose. Der Zweite hatte kurze schwarze Haare und war etwas kleiner; er trug ein helles Hemd und eine blaue Jeans mit braunem Gürtel. Der dritte im Bunde war schwarz gekleidet. Der Wert des Diebsgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer Hinweise auf das Trio und den Kastenwagen geben kann, soll sich bei der Kripo Hanau melden (06181 100-120).

4. VW-Fahrer flüchtete vor Polizei: ohne Führerschein unterwegs - Hanau

(cb) Ohne Führerschein, aber dafür mit Drogen im Blut unterwegs, so lautet der Verdacht gegen einen 24-Jährigen. Dieser war am Montag gegen 3.10 Uhr in einem grauen VW Golf auf der Leipziger Straße unterwegs, als Ordnungshüter ihn zur Durchführung einer Verkehrskontrolle anhalten wollten. Scheinbar reagierte der Fahrer auf die Anhaltezeichen der Polizei, doch dann soll dieser stark beschleunigt haben, um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Die Schutzleute fuhren dem Flüchtenden hinterher. Dieser verlor, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in eine Schutzplanke. Trotz dessen soll er seine Fahrt vorerst fortgesetzt haben. Aufgrund der starken Beschädigungen des Wagens soll er dann wenige hundert Meter weiter zum Stehen gekommen sein und konnte dann durch die nachgeeilten Polizisten vorläufig festgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, sodass ihm anschließend auf der Dienststelle Blut abgenommen wurde. Zudem stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann aus Großkrotzenburg offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

5. Grüner Twingo gestohlen: Kann jemand Hinweise geben? - Maintal

(lei) Einen grünen Renault Twingo haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag in der Friedhofstraße (30er-Hausnummern) in Bischofsheim gestohlen. Der etwa 20 Jahre alte Kleinwagen mit HU-Kennzeichen kam in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr, abhanden. Hinweise auf die Diebe und den Verbleib des Autos nehmen die Ermittler der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Falsche Polizisten ergaunern Geld mit der Masche der "festgenommenen Einbrecherbande" - Bad Orb

(lei) "Guten Tag, Kaiser mein Name von der Polizei Bad Orb. In Ihrer Nachbarschaft haben wir eine Einbrecherbande festgenommen. Sie könnten das nächste Opfer sein!" - mit diesem Namen und sinngemäß diesen Worten leitete ein Betrüger am Freitagmorgen einen Anruf bei einem Bewohner der Leopold-Koch-Straße ein, um ihn gezielt nach Wertgegenständen auszufragen. Das Geld, so der Anrufer, müsste angeblich in Sicherheit gebracht werden, da bei den Festgenommenen Hinweise erlangt werden konnten, wonach der Rentner das nächste Opfer sein könne. Mit dieser bekannten Masche brachten die Gauner den Mann dazu, ihnen Bargeld zu übergeben. Ein etwa 25 Jahre alter unbekannter Mann mit schwarzen lockigen Haaren und sportlicher Kleidung holte gegen 10.30 Uhr mehrere hundert Euro bei dem Bewohner ab, ehe er flüchtete. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermittelt nun wegen Trickbetrugs und bittet um weitere Hinweise zu dem Abholer unter der Rufnummer 06051 827-0. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang weiterhin sensibilisieren und rät:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Legen Sie einfach auf! - Ansonsten nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. - Die echte Polizei wird Sie am Telefon niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. - Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

Offenbach, 31.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell