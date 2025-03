Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen; Einbrecher gelangten über den Keller ins Haus ; Fahrzeugdiebe waren unterwegs: zwei Kuga gestohlen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Betrüger gaben sich als Versicherungsvertreter aus und erbeuteten Schmuck - Offenbach

(cb) Eine Seniorin ließ am Mittwochnachmittag zwei angebliche Versicherungsvertreter in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und wurde dann von diesen um ihren Schmuck gebracht. Die zwei Betrüger klingelten zwischen 14 Uhr und 16 Uhr an der Wohnungstür im Offenbacher Stadtteil Buchhügel. Die Rentnerin öffnete dem Mann und seiner angeblichen Kollegin die Tür und ließ sie in die Wohnung. Während der Mann, der etwa 45 Jahre alt sein soll und 1,65 Meter groß war, mit der Wohnungsinhaberin sprach, durchsuchte seine Komplizin die angrenzenden Wohnräume nach Wertgegenständen. Der Gesprächsführer hatte zudem dunkle, kurze Haare und trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Anzughose. Seine Begleiterin soll ebenfalls etwa 45 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Sie hatte dunkles, mittellanges Haar und war unter anderem mit einem weißen Rock bekleidet. Nachdem die Betrügerin sich den Goldschmuck der Offenbacherin genommen und eingesteckt hatte, verließen sie und ihr Partner die Wohnung. Das Duo flüchtete über die Goerdelerstraße in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickbetruges aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen - Offenbach

(lei) Beamtinnen und Beamte des Offenbacher Polizeireviers haben in ihrer Nachtschicht von Samstag auf Sonntag mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen und damit erneut einen Beitrag für die Verkehrssicherheit in der Lederstadt geleistet. Die Kontrollen erfolgten an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Den ersten Treffer landeten die Ordnungshüter gegen 19 Uhr in der Sprendlinger Landstraße. Dort stoppten sie einen 50-jährigen Mercedes-Fahrer, der sein Auto unter dem Einfluss von Medikamenten geführt haben soll, sodass eine Blutentnahme die Folge war. Eine gute Stunde später hielten die Beamten einen 47 Jahre alten Radfahrer in der Mainstraße an. Sie rochen Alkohol und ließen ihn ins Röhrchen pusten, woraufhin das Atemalkoholmessgerät einen Wert von 1,97 Promille lieferte. Auch er musste Blut abgeben für ein eingeleitetes Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Kurz nach 23 Uhr ein weiterer festgestellter Verstoß im Odenwaldring: Ein 55-Jähriger war hier mit einem Renault Master unterwegs und brachte 1,37 Promille auf die Anzeige des Alcotesters. Er musste seinen Wagen stehen lassen und darf bis auch weiteres auch kein Kraftfahrzeug mehr führen. Er wurde ebenfalls zu einer Blutentnahme gebeten. Nach Mitternacht ging der Anzeigenreigen weiter: Ein 16-Jähriger muss sich nun des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwehren, denn er soll ein S-Pedelec, für das eine Fahrerlaubnis nötig ist, ohne eine solche geführt haben. Festgestellt wurde das gegen 0.50 Uhr in der Speyerstraße, wo der Jugendliche mit einer KTM Macina unterwegs war. Etwa zeitgleich im Nordring eine andere Kontrolle: Ein 38-Jähriger wurde im Rahmen einer Personenkontrolle durchsucht. In seiner Hosentasche führte er vier bunte Tabletten mit sich, bei denen es sich um Ecstasy handelte. Er muss sich nun wegen Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Eine weitere Strafanzeige ergab sich im "Drive-In" eines Schnellrestaurants in der Strahlenerger Straße um 1.15 Uhr. Ein 30-jähriger Focus-Fahrer, so der Vorwurf, soll mit einer Alkoholisierung von 1,42 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, indem mit seinem Auto rückwärts auf einen anderen Pkw rollte. Das Verfahren wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn geführt. Im Laufe der Nacht ahndeten die Polizisten noch über zwei Dutzend Ordnungswidrigkeiten, die meisten davon mit Bezug zum Straßenverkehr.

3. Einbrecher gelangten über den Keller ins Haus - Offenbach

(cb) Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten am Freitag dreiste Einbrecher, aus einem Einfamilienhaus in der Carl-Maria-von-Weber-Straße (30er-Hausnummern). Ersten Erkenntnissen nach warfen die bislang Unbekannten die Kellertür mit einem Stein ein, verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro und gelangten in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie dann sämtliche Schränke nach Wertgegenständen und nahmen den aufgefundenen Schmuck mit sich. Die Beamten des Fachkommissariats bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

4. Fahrzeugdiebe waren unterwegs: zwei Kuga gestohlen - Offenbach

(cb) Das zuständige Fachkommissariat sucht Zeugen zu zwei Fahrzeugdiebstählen, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Offenbach ereignet haben.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.40 Uhr und Freitag, 14.10 Uhr, klauten unbekannte Fahrzeugdiebe einen grauen Ford Kuga. Dieser Wagen mit OF-Kennzeichen stand am Fahrbahnrand im Buchrainweg (20-er Hausnummern).

Einen roten Ford Kuga, welcher in der Karlstraße, dort im Bereich der 20er-Hausnummern am Straßenrand abgestellt war, nahmen Unbekannte ebenfalls mit. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Wagen mit OF-Kennzeichen am Freitagabend, gegen 20 Uhr ab und musste am nächsten Tag, gegen 12 Uhr feststellen, dass sein Fahrzeug geklaut wurde.

Wie die Fahrzeugdiebe die mechanischen und technischen Sicherungen der beiden baugleichen Fahrzeuge überwinden konnten und ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher flüchteten mit Schmuck - Offenbach

(cb) Mit einem Stein sollen Unbekannte am Samstagabend eine Balkontür in der Buchhügelallee (80er-Hausnummern) eingeworfen haben um sich so Zutritt in die dortige Erdgeschosswohnung zu verschaffen. In der Wohnung durchsuchten sie, zwischen 18.15 Uhr und 21.25 Uhr, sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit dem aufgefundenen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

6. Zigarettenautomat aufgeflext: Diebes-Trio und Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(lei) Auf einen Zigarettenautomaten in der Richard-Wagner-Straße 54 hatten es drei Unbekannte am frühen Sonntagmorgen abgesehen. Unter Zuhilfenahme eines Winkelschleifers und eines Schraubendrehers entfernten die Männer gewaltsam den Sicherheitsbolzen eines Zigarettenautomaten. Anschließend entnahmen sie eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpäckchen und flüchteten danach. Da die Täter bei der Tatausführung nicht unentdeckt blieben, liegen folgende Täterbeschreibungen von ihnen vor. 1. Täter:

- 18 bis 25 Jahre - schwarze, lockige Haare - schwarzer Zipper-Hoodie - graue Hose - weiße Sneaker

2. Täter:

- 20 bis 30 Jahre - schwarze, kurze Haare - dichter, dunkler Bart - grauer Pullover - schwarze Jacke - dunkle Hose - weiße Sneaker

3. Täter:

- schwarze, kurze Haare - dunkler Bart - dunkle Jacke - dunkle Hose

Wer weitere Hinweise auf die Kriminellen geben kann, möge sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Offenbacher Kriminalpolizei wenden, die nun nach den Dieben fahndet.

7. Scheinwerfer bei sechs Fahrzeugen ausgebaut: Polizei bittet um Hinweise - Obertshausen

(lei) Auf über 30.000 Euro schätzt die Polizei den vorläufigen Sach- und Beuteschaden, der bei einem Diebstahl am Wochenende auf einem Firmengelände in der Feldstraße entstanden ist. Unbekannte hatten dort in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 3.30 Uhr, bei sechs abgestellten Autos die Scheinwerfer ausgebaut und sie mitgenommen. Hierzu hatten die Diebe die Motorhauben geöffnet und dann die Lampen "fachgerecht" entfernt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei zu melden.

8. Gestohlener E-Roller zum Verkauf angeboten: Schnelle Festnahme - Rödermark / Urberach

(cb) Dreiste Diebe haben am Samstag, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, zwei E-Scooter, die vor einem Mehrfamilienhaus in der Nikolaus-Schwarzkopf-Straße (30er-Hausnummern) angeschlossen waren, gestohlen. Nur wenige Stunden später sollen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahre die Elektrokleinstfahrzeuge über eine Verkaufsplattform angeboten haben. Auf das Verkaufsangebot wurden die Eigentümer der E-Scooter aufmerksam und informierten folgerichtig die Polizei. Diese konnten schließlich die beiden mutmaßlichen Verkäufer am Samstagabend gegen 19 Uhr bei einem fingierten Verkauf eines Scooters in Darmstadt vorläufig festnehmen. Anschließend erfolgte auf dem nächsten Polizeirevier die erkennungsdienstliche Behandlung des Duos. Angeordnete Wohnungsdurchsuchungen bei den beiden Tatverdächtigen verliefen ergebnislos. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Tatverdächtigen nach Hause entlassen. Auf die beiden Teenager kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Hehlerei zu. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Ermittler in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

9. Zwei Autos krachten auf Kreuzung zusammen - Mühlheim / Dietesheim

(cb) Auf der Kreuzung Elisabethenstraße/ Kirchstraße kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall, bei dem beide Unfallfahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine 61-Jährige war gegen 9.40 Uhr in ihrem grauen Golf auf der Elisabethenstraße unterwegs, als sich im Kreuzungsbereich ein weißer Mitsubishi näherte. Vermutlich missachtete die 50 Jahre alte Fahrerin des weißen Kleinwagens die Vorfahrt des VWs und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 13.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise geben können, setzten sich bitte telefonisch mit den Beamten der Polizeistation Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0 in Verbindung.

10. Wer hat die Motorräder geklaut? - Egelsbach und Langen

(cb) Der Besitzer einer schwarzen Triumph musste am Sonntag feststellen, dass Unbekannte seine Maschine, die in der Bahnstraße (20er-Hausnummern) in Egelsbach abgestellt war, gestohlen hatten. Vermutlich überwanden die Motorraddiebe zwischen Freitag und Sonntag, das Lenkradschloss des Motorrades mit OF-Kennzeichen und fuhren anschließend mit diesem davon. Ein weiteres Motorrad wurde zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Sonntag, 19.30 Uhr, aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Liebigstraße (20er-Hausnummern) in Langen gestohlen. Wie die Täter sich Zutritt zu der Tiefgarage verschafften ist noch unbekannt. Auch in diesem Fall, so die derzeitigen Erkenntnisse, überwanden die Diebe die Lenkradsperre und nahmen die schwarze CR6 mit BIN-Kennzeichen mit sich. Die Beamten des Fachkommissariats prüfen einen möglichen Tatzusammenhang und nehmen diesbezüglich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 31.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

