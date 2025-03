Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 16-Jähriger von Unbekannten angegriffen: Kopfhörer und Geld weg

Dreieich / Buchschlag (ots)

(cb) Ein 16-Jähriger war am Sonntag, gegen 00.45 Uhr, im Wiesenweg (einstellige Hausnummern) unterwegs, als er von vier bislang unbekannten Tätern angesprochen wurde. Die Vier forderten den Teenager auf, seine Taschen auszuleeren. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen die Angreifer dem Dreieicher mehrfach mit der Faust in die rechte Körperseite. Daraufhin übergab der Geschlagene seinen Peinigern alles, was er mit sich führte. Die Täter nahmen sich davon einen Geldschein und seine Kopfhörer, den Rest gaben sie dem Jugendlichen wieder, bevor sie in Richtung Bahnhof flüchteten. Laut Zeugenangaben sollen alle aus dem Quartett zwischen 16 und 18 Jahre alt sein und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Einer von ihnen hatte blonde, kurze Haare. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

