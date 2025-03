POL-OF: Auseinandersetzung zwischen drei Männern eskaliert; Mehrere Stangen Zigaretten gestohlen: Täter stiegen in wartenden BMW; Polizei und Feuerwehr im Einsatz: Räumung zweier Wohngebäude und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Polizei und Feuerwehr im Einsatz: Räumung zweier Wohngebäude - Hanau / Lamboy

(fg) Ein fehlender Heizkörper mündete am Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, in einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei in der Friedrich-Engels-Straße (30er-Hausnummern) im Hanauer Stadtteil Lamboy. Offenbar aufgrund eines unsachgemäßen Ausbaus einer Heizung kam es zur Beschädigung an einer Gasleitung in der betreffenden Wohnung, wodurch das Gemisch unter anderem in die Wohnung strömte. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass sowohl der Wohnkomplex an sich und auch das angrenzende Wohngebäude geräumt werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Neben dem fehlenden Heizkörper wurden wohl auch Kupferrohre mitgenommen, weshalb die Polizei mitunter wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Es gibt zudem erste Hinweise auf einen Tatverdächtigen; die Ermittlungen hierzu dauern derweil an. Nachdem die Gebäude gelüftet worden waren und erneute Messungen durch die Feuerwehr stattgefunden hatten, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner gegen 2.20 Uhr wieder die Gebäude betreten. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem offensichtlich entwendeten Heizkörper und den Kupferrohren machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Autofahrer streift Fahrradfahrer: eine Person leicht verletzt - Hanau

(cb) Ein 60 Jahre alter Radfahrer wollte am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, mit seinem Rad den Mühltorweg überqueren, als ein bislang unbekannter Unfallverursacher das Zweirad im Bereich einer Krankenhauseinfahrt touchierte. Der Fahrradfahrer verlor das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen an der Hüfte zu und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Am Fahrrad entstand durch den Unfall ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer des Unfallwagens zwischen 55 und 60 Jahren alt sein, ungefähr 1,78 Meter groß sein und einen Vollbart haben. Der Fahrer soll zudem eine Kappe oder Mütze auf dem Kopf getragen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 069 8098-5699 entgegen.

3. Unbekannte warfen Fensterscheiben eines Kindergratens ein - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachten bislang Unbekannte, als diese am Donnerstag, gegen 8.10 Uhr, mehrere Fensterscheiben eines Kindergartens in der Nordstraße (70er-Hausnummern) einschmissen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Täter hierfür vor Ort aufgefundene Steine. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

4. Mehrere Stangen Zigaretten gestohlen: Täter stiegen in wartenden BMW - Bruchköbel

(fg) Drei Unbekannte stahlen am Donnerstagabend mehrere Stangen Zigaretten im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Keltenstraße, stiegen in einen offenbar wartenden BMW ein und flohen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei Personen gegen 20.15 Uhr in dem Discountermarkt und verhielten sich auffällig. Eine Mitarbeiterin gab an, dass die drei Männer den Eindruck erweckten, einen Ladendiebstahl vorzubereiten. Als sich die Mitarbeiterin den unbekannten Personen näherte, rannten die Täter aus dem Markt und stiegen in einen silbernen BMW mit HD-Kennzeichenschildern. In dem Fahrzeug wartete eine vierte Person. Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- circa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß - kurze dunkle Haare - trug schwarze Steppjacke und schwarze Hose

Täter 2:

- circa 50 Jahre alt - "silberne" Haare - trug dunkle Jacke und schwarze Hose

Täter 3:

- 30 Jahre alt - helle sowie kurze Haare - schwarz gekleidet

Zeugen, die Hinweise auf den Fluchtwagen oder die Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

5. Stationäre Kontrollstelle auf dem Parkplatz Pfingstweide - Bundesautobahn 45

(cb) Zweimal Fahren unter Einfluss berauschender Mittel, dreimal Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, mehrere Geschwindigkeitsverstöße, bei denen auf zwei der Fahrer jeweils ein Fahrverbot zukommt...dies ist ein Teil der Ergebnisse einer stationären Kontrolle, auf der Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau vom Donnerstag. Hier hatten Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold gemeinsam mit Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz auf dem dortigen Parkplatz Pfingstweide eine Kontrollstelle aufgebaut. Die Schutzleute kontrollierten über mehrere Stunden verschiedene Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen. Neben den bereits aufgeführten Verstößen ahndeten die eingesetzten Beamten des Weiteren mehrfach Verstöße gegen Sozialvorschriften und mussten außerdem vier der kontrollierten Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagen. Im Rahmen dieser Kontrolle musste bei zwei Personen eine Blutentnahme durchgeführt werden und ein Fahrzeug wurde vor Ort entstempelt.

Die Einhaltung der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Daher wird das Polizeipräsidium Südosthessen auch zukünftig gegen Verkehrssünder vorgehen und Verstöße konsequent ahnden.

6. Auseinandersetzung zwischen drei Männern eskaliert - Gründau / Lieblos

(cb) Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht auf diesem Weg weitere Zeugen der Tat. Diese ereignete sich Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Rudolf-Walther-Straße (einstellige Hausnummern). Ein 37-jähriger Mann aus Gelnhausen begegnete gegen13.05 Uhr zwei Männern im Alter von 28 und 30 Jahren. Alle drei Männer kennen sich untereinander aus vorangegangenen Zwistigkeiten. Die beiden Männer aus Wächtersbach sollen den Gelnhäuser, nach kurzen Wortgefecht, unvermittelt körperlich angegangen haben, woraufhin dieser sich mit Schlägen und Tritten wehrte. Durch die Auseinandersetzung erlitt der 37-Jährige Verletzungen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Auch der 38 Jahre alte Mann trug durch die Prügelei leichte Verletzungen am Knie davon. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

7. Zeugensuche nach Unfallflucht: 8.000 Euro Schaden - Freigericht / Somborn

(fg) Beim Vorbeifahren an einem in der Straße "Wilhelmshöhe" im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Hyundai Tucson verursachte ein Unbekannter am Mittwoch einen Schaden von rund 8.000 Euro und machte sich anschließend davon. An dem grauen Wagen, der dort zwischen 12 und 13.15 Uhr stand, ist nun die komplette Fahrerseite zerkratzt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

8. Tasche mit Friseurutensilien aufgefunden: Eigentümer gesucht! - Bad Soden-Salmünster

(fg) In einer Biotonne in der Waldstraße fand ein Anwohner am Samstagnachmittag eine Tasche mit hochwertigen Friseurutensilien. In der Tasche befanden sich unter anderem Kämme, eine Sprühflasche, eine Haarschneidemaschine sowie weiteres Equipment. Möglicherweise handelt es sich bei der aufgefundenen Tasche um Diebesgut. Eine Zuordnung zu einem Einbruch beziehungsweise Diebstahl verlief bislang ergebnislos. Der Eigentümer oder die Eigentümerin meldet sich bitte, am besten mit einem Eigentumsnachweis, unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation in Bad Orb.

9. Laster touchiert Laster - Bad Soden-Salmünster

(cb) Zwei Laster touchierten sich am Donnerstag, gegen 9 Uhr, im Gegenverkehr auf der Landesstraße 3178 zwischen den Ortsteilen Mernes und Hausen. Der unbekannte Fahrer eines weißen IVECO Transporters kam mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn ab, da der entgegenkommende orangefarbene Mercedes-Laster nicht weiter nach rechts ausweichen konnte, touchierten sich die beiden Laster im Bereich der Seitenspiegel, wobei der Spiegel des Mercedes beschädigt wurde. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Offenbach, 28.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

