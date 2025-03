POL-OF: Fahrradfahrendes Kind kollidiert mit Corsa; Falsche Kriminalbeamte erbeuten wertvolle Münzen: Polizei warnt vor dreisten Betrügern; Zeugensuche nach versuchtem Raub und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Fahrradfahrendes Kind kollidiert mit Corsa - Neu-Isenburg

(cb) Ein elf Jahre altes Kind war am Donnerstagnachmittag auf seinem Fahrrad unterwegs, als es im Kreuzungsbereich von Gehweg und Fahrbahn des Ginterwegs zu einem Unfall kam. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Kind mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg und soll, ohne auf den kreuzenden Verkehr zu achten, auf dem Gehweg weitergefahren sein, obwohl sich ein schwarzer Corsa näherte. Im Kreuzungsbereich von Gehweg und Fahrbahn kam es schließlich zum Zusammenstoß. Der Elfjährige trug dadurch Verletzungen am Ellenbogen und am Handgelenk davon. Zur medizinischen Versorgung verbrachte man den Jungen in ein umliegendes Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am Opel Corsa entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 3.200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 entgegen.

2. Falsche Kriminalbeamte erbeuten wertvolle Münzen: Polizei warnt vor dreisten Betrügern - Neu-Isenburg

(cm) Am Donnerstagnachmittag gaben sich perfide Trickbetrüger am Telefon als Kriminalbeamte aus und überzeugten eine arglose Frau, ihnen wertvolle Münzen zu übergeben. Der sympathische und kompetent wirkende Mann am Telefon gaukelte vor, es habe in der Umgebung mehrere Einbruchsdiebstähle gegeben und lenkte das Gespräch geschickt auf die Frage, ob sie einen Safe in ihrem Haushalt besitze. In gutem Glauben bestätigte die Frau dies und gab zudem an, wertvolle Münzen darin aufzubewahren. Der falsche Polizeibeamte erklärte, dass die Wertgegenstände präventiv gesichert werden müssten, um einen Diebstahl zu verhindern. Es werde ein ziviler Beamter zur Abholung der Münzen erscheinen. Wenige Minuten später übergab die Frau in der Wilhelm-Leuschner-Straße einem überzeugend auftretenden, etwa1,70 Meter großer Mann Ende 20 gutgläubig die Münzsammlung im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

3. Einbruch in Citroen: Täter stehlen Werkzeug - Neu-Isenburg

(cm) Unbekannte Täter haben zwischen dem 24. März und 27. März aus einem geparkten Fahrzeug im Gravenbruchring (10er-Hausnummern) Werkzeug gestohlen. Der Besitzer des Citroen hatte das Auto ordnungsgemäß abgestellt und über mehrere Tage nicht genutzt. Als er am Nachmittag des 27. März zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass ein Loch in die Karosserie geschnitten wurde und die Täter sich dadurch Zugriff ins Innere verschaffen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Zeugensuche nach versuchtem Raub - Dietzenbach

(fg) Ein 41-Jähriger verabredete sich über eine Handelsplattform am Donnerstagabend zu einem Treffen im Lohrer Weg, um ein Smartphone zu kaufen. Letztlich traf er gegen 22.25 Uhr auf drei Maskierte, die ihn mit Pfefferspray angingen und offenbar ausrauben wollten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des versuchten Raubes. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus Heidelberg am vereinbarten Treffpunkt im Bereich der einstelligen Hausnummern erschienen und wartete auf den Verkäufer. Vor Ort nahm der Heidelberger sodann drei Personen wahr, die vor dem dortigen Hochhaus, in etwa 50 Meter Entfernung, standen und das Wort "Handy" riefen. Als die drei Unbekannten auf den Mann zuliefen und erneut das Wort "Handy" riefen, entschloss sich der 41-Jährige davonzufahren. Einer der Unbekannten habe dann die Beifahrertür der Mercedes E-Klasse geöffnet und ihn angeschrien. Während der Mercedes-Lenker den Polizei-Notruf wählte, habe einer der Beteiligten Pfefferspray in dessen Richtung gesprüht. Kurz darauf gelang ihm die Flucht. Die drei Unbekannten rannten ohne etwas erbeutet zu haben über die Laufacher Straße in Richtung des Mespelbrunner Wegs davon. Alle drei waren schwarz gekleidet und maskiert. Von einem Täter liegt eine detailreichere Personenbeschreibung vor: er war 18 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatte eine dickliche Figur sowie eine runde Kopfform. Er hatte eine tiefe Stimme und roch stark nach Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbrecher waren in Kleingartenanlage zugange - Langen

(cb) Eine Besitzerin einer Gartenlaube wurde am Freitag kurz vor 1 Uhr durch einen Alarm auf ihrem Handy geweckt. Auf dem Handybildschirm sieht sie zwei Unbekannte, welche gerade in ihre Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Teichstraße zugange sind. Sofort informiert die Gartenliebhaberin die Polizei. Die rücken mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden an und suchen intensiv nach den beiden Einbrechern. Die beiden geflüchteten Ganoven können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- schlank - helles Basecap und heller Schlauchschal im Gesicht - helle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose und schwarz/weiße Sneaker - dunkle Handschuhe - Taschenlampe

Täter 2:

- zwischen 40 und 50 Jahre alt - schlank - dunkle Mütze - helle Jacke mit Kapuze, helle Hose, dunkle Schuhe - Gartenhandschuhe mit dunklen Fingerabdeckung und hellem Handrücken - Taschenlampe

Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Langfinger auch in andere Gartenhütten des Kleingartenvereins eingestiegen sind. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte telefonisch bei den Beamten der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

6. Unfallflucht auf Firmengelände- Seligenstadt

(cm) Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, die sich am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 23:30 Uhr in der Eisenbahnstraße (einstellige Hausnummern) ereignet haben soll. Der Fahrzeughalter eines weißen Audis, parkte sein Auto auf dem firmeneigenen abgesperrten Parkplatz seines Arbeitgebers. Als er später zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er, dass sich im Bereich der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite Kratzer befanden. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Offensichtlich wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

7. Autofahrer bedrohte LKW-Lenker mit Messer - Weiskirchen / Autobahn 3

(fg) Wegen einer Bedrohung am Donnerstagnachmittag auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in Fahrtrichtung Köln, bei der ein Mann auch ein Messer vorgehalten haben soll, ermittelt nun die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach Angaben des LKW-Lenkers habe dieser die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt befahren und seinen Lastkraftwagen letztlich gegen 15.15 Uhr auf der Tank- und Rastanlage abgestellt. Der Unbekannte habe dann sein 430i BMW Cabrio geparkt, sei ausgestiegen und habe den Lastkraftwagen-Fahrer unvermittelt bedroht sowie beleidigt. Hierbei habe er auch ein Messer vorgehalten. Im weiteren Verlauf stieg der 40 bis 50 Jahre alte Unbekannte mit schwarzen Haaren in sein Auto und fuhr die Autobahn 3 in Richtung Köln davon. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Weste bekleidet. Weshalb es zu der Bedrohung gekommen war, lässt sich nur mutmaßen. Offenbar war der BMW-Fahrer mit der Fahrweise des Lastkraftwagenfahrers nicht einverstanden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

