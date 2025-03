Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hunderte Einkaufswagen auf Supermarktparkplatz gestohlen

Maintal-Dörnigheim (ots)

(lei) Ermittlungen wegen Verdachts des Diebstahls laufen derzeit bei der Regionalen Ermittlungsgruppe in Hanau, nachdem Unbekannte am Donnerstagmorgen hunderte Einkaufswagen auf einem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Industriestraße gestohlen haben. Wie dreist die Tat war, zeigt sich an der Masse an Wagen, die in der Zeit zwischen 6 und 9 Uhr abhanden kamen: Rund 450 Stück, so die zur Anzeige gebrachte Zahl. Wie die Diebe sie von dort wegschafften und warum, das ist noch völlig unklar. Der Schaden wird auf etwa 50.000 EUR beziffert. Zur Tat selbst und zum Verbleib der Einkaufswagen bitten die Ermittler um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal.

Offenbach, 28.03.2025

