Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 16-Jähriger nach Einbruch in Schule gestellt - Zwei weitere Täter gesucht

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Abend brachen drei Jugendliche in eine Schule an der Glück-Auf-Straße in Dorsten Hervest ein. Zeugen hatten gegen 20 Uhr beobachtet, wie drei junge Männer das Schulgelände betraten. Als sie wenig später das vermeintliche Geräusch einer eingeworfenen Scheibe wahrnahmen, verständigten sie die Polizei. Kurze Zeit später konnten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Nahbereich einen 16-jährigen Dorstener stellen. Bei dem Tatverdächtigen konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Die Polizei stellte es sicher.

Die zwei anderen Personen wurden nicht mehr angetroffen. Sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: ca. 18 Jahre alt, 1,90cm groß, leichter Bart, grüne dünne Daunenjacke von Nike, schwarze Jeanshose, Cap 2. Person: ca. 17-18 Jahre alt, schulterlange wellige Haare, schwarze Fleecejacke, schwarze Jogginghose

Wer etwas zu dem Einbruch oder den Tatverdächtigen sagen kann, wird gebeten sich unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell