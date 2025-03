Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Doppelt so schnell wie erlaubt - Polizei erwischt 37-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat auf der Dorstener Straße in Haltern am See einen Autofahrer erwischt, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 37-Jährige wurde am Montagmittag im Bereich der Sandstraße mit 101 km/h gemessen - erlaubt ist dort Tempo 50. Als der Fahrer die Polizei erkannte, wendete er, stellte den Audi ab, stieg aus und versuchte, eine weitere Kontrolle zu verhindern, indem er behauptete, nichts mit dem Auto zu tun zu haben. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der 37-Jährige aus Dorsten keinen Führerschein besitzt. Außerdem hatte er Marihuana und mutmaßlich weitere Betäubungsmittel dabei. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Die Polizeibeamten schrieben mehrere Anzeigen gegen den 37-Jährigen - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell