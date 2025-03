POL-RE: Marl: Autofahrer mit weißem Kleinwagen gesucht

Recklinghausen (ots) - Auf der Hertener Straße kam es am Montag (ca.16:10 Uhr) zu einem Auffahrunfall. Eine 19-Jährige aus Haltern am See war mit ihrem Auto stadtauswärts unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie - im stockenden Verkehr - auf ein Auto eines 27-Jährigen aus Recklinghausen auf. Das Fahrzeug des Recklinghäusers wurde durch den Zusammenstoß ...

mehr