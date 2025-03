Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tankstellen-Einbrecher in Untersuchungshaft

Erlensee (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Der 19-jährige Tankstellen-Einbrecher, der am Mittwoch versuchte, einen Tresor aus einer Tankstelle in der Leipziger Straße (einstellige Hausnummern) zu stehlen und kurz nach der Tat durch Polizeibeamte festgenommen werden konnte (wir berichteten), wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen ihn die Untersuchungshaft an, sodass der Beschuldigte nun in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Offenbach, 28.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

