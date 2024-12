Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Berauscht am Steuer; Von Diebinnen angegriffen und verletzt; Einbruch; Radlader gestohlen; Mit Schreckschusswaffe unterwegs

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Unfall auf der B 465

Ein Verkehrsunfall mir drei beteiligten Pkw hat sich am Donnerstagmorgen, kurz nach sieben Uhr, auf der B 465 ereignet. Eine 36-jährige Fahrerin eines VW Golf war gefolgt von einem Suzuki Celero und einem Audi A1 in Fahrtrichtung Dettenhausen unterwegs. Als die die Golf-Lenkerin und die 26 Jahre alte Fahrerin des Suzuki verkehrsbedingt abbremsen mussten, bemerkte dies der nachfolgende, 38-jährige Fahrer des Audi zu spät, sodass sein Wagen ins Heck des Suzuki prallte. Dieser Wagen wurde anschließend noch auf den VW Golf geschoben. Die 26-jährige Suzukilenkerin, an deren Fahrzeug alle Airbags ausgelöst hatten, wurde mit noch unbekanntem Verletzungsbild vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Ihr Pkw und der Audi des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte rund 23.000 Euro betragen. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 8.20 Uhr war die Straße wieder frei. (ak)

Metzingen (RT): Fußgänger schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Die Fahrerin eines Kleinwagens mit Reutlinger Zulassung sucht das Polizeirevier Metzingen nach einem nachträglich angezeigten Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, auf einem Zebrastreifen in der Nürtinger Straße Höhe Alte Apotheke ereignet hat. Ein 79-jähriger Fußgänger, der die Fahrbahn dort überquerte, wurde von der noch unbekannten Autofahrerin angefahren. Die etwa 50 - 60 Jahre alte Frau hielt wie andere Verkehrsteilnehmer zwar sofort an, kümmerte sich um den erheblich verletzten Senioren und brachte ihn zu einem Facharzt. Allerdings wurde versäumt, die Personalien auszutauschen. Eine Unfallanzeige bei der Polizei erfolgte erst nach der erfolgten Behandlung des 79-Jährigen. Zeugen des Unfalls und/oder die Ersthelfer am Unfallort werden gebeten, sich unter Tel. 071221/924-222 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (ak)

Plochingen (ES): Berauscht am Steuer

Einen unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stehenden Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag, gegen 23.40 Uhr, aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil er mit seinem Mercedes in der Bahnhofstraße mit laufendem Motor auf einem Parkplatz stand und über dem Lenkrad zusammengesunken war. Wie sich herausstellte, schlief der Fahrer so tief, dass er nur mit Mühe geweckt werden konnte. Als er die Autotür öffnete, schlug den Beamten deutlicher Geruch von Alkohol und Cannabis entgegen. Etwas Cannabis, das er bei sich hatte, händigte er den Polizeibeamten aus. Nachdem ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille ergeben und auch ein Drogentest ein positives THC-Ergebnis gezeigt hatte, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Weil er zudem keinen Führerschein hatte, sieht er nun mehreren Anzeigen entgegen. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Von Diebin angegriffen (Zeugenaufruf)

Nach einem Diebstahl durch zwei noch unbekannte Frauen auf dem Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone ist eine Verkäuferin am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, von einer der Diebinnen tätlich angegriffen und verletzt worden. Die Verdächtigen hatten zuvor Verkaufsstand der 47-jährigen Geschädigten eine Mütze entwendet, worauf die Verkäuferin die Verfolgung aufnahm und den Frauen die Beute wieder abnehmen konnte. Als die 47-Jährige ankündigte, die Polizei zu rufen, wurde sie von einer der Diebinnen mit Faustschlägen gegen den Kopf traktiert. Die Täterinnen flüchtete anschließend zunächst in das Rathaus, das sie dann durch einen Seitenausgang wieder verließen. Ihr verletztes Opfer wurde zur Behandlung der durch die Schläge erlittenen Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Frauen sollen zwischen 16 und 25 Jahre alt gewesen und eventuell Schwestern gewesen sein. Die gewalttätige Verdächtige war 165 - 170 cm groß und korpulent, hatte lange, zu einem Zopf gebundene, schwarze Haare und trug schwarze Leggings und eine schwarze Daunenjacke. Ihre Komplizin war etwas kleiner und mit einer hellen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07021/501-0 entgegen. (ak)

Köngen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Gunzenhauserstraße ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15.30 und 19.30 Uhr, eingebrochen worden. Nach Aufhebeln einer Terrassentür drang der Täter in das Gebäude ein, durchsuchte das Mobiliar und entwendete Schmuck. Bevor der Einbruch entdeckt wurde, war unter anderem im Bereich der Kastellstraße und der Mörikestraße ein verdächtiger Mann aufgefallen, der Gegenstände versteckte. Als der mutmaßliche Verdächtige im fraglichen Bereich von den alarmierten Polizeibeamten gegen 18.45 Uhr angetroffen und einer Kontrolle unterzogen wurde, flüchtete er unvermittelt und konnte bislang nicht gefasst werden. In einem von ihm offenbar benutzten und in der Untere Neue Straße abgestellten Pkw wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt. Die Fahndung nach dem Flüchtigen selbst und die Ermittlungen dauern noch an. (ak)

Wendlingen (ES): Radlader gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein gelber Radlader der Marke Caterpillar, Typ CAT 908 M, mit angebauter Universalkehrmaschine der Marke Sobernheimer ist am späten Mittwochabend, nach 22.30 Uhr, von einem Baustellengelände in der Nürtinger Straße gestohlen worden. Während der Täter die Kehrmaschine auf einem Feldweg nahe der über die A8 führenden Brücke abkoppelte und zurückließ, fehlt von dem Radlader bislang jede Spur. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs werden unter Tel. 07024/920990 entgegengenommen. (ak)

Tübingen (TÜ): Mit Schreckschusswaffe unterwegs

Unter andere wegen Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 39-Jährigen, der am späten Donnerstagvormittag auf Waldhäuser-Ost in Erscheinung trat. Zunächst trat er zum wiederholten Mal im Bereich einer Schule im Berliner Ring auf, wo er unter anderen den Schulleiter beleidigte und verbal bedrohte, bevor er sich in Richtung eines Einkaufszentrums davonmachte. Dort soll der Verdächtige mit einer Schreckschusswaffe hantiert haben. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an. Die Schreckschusswaffe und unter anderem auch eine Softair-Waffe wurden polizeirechtlich beschlagnahmt. Der 39-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (ak)

