POL-OF: Unfallfahrer verletzte sich leicht: Atemalkoholtest zeigte 3,63 Promille an; Ermittlungen nach Waldbrand; und mehr

1. Unfallfahrer verletzte sich leicht: Atemalkoholtest zeigte 3,63 Promille an - Hanau

(fg) Am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich in der Bruchköbeler Landstraße im Bereich der 90er-Hausnummern auf dem Gelände des dortigen TÜV Centers ein Alleinunfall, wobei ein Schaden von rund 28.000 Euro entstand. Der Fahrer eines 1er BMW, ein 59 Jahre alter Mann aus Mainhauen, zog sich leichte Prellungen an den Händen zu und kam in ein Krankhaus. Das Unfallgeschehen könnte auf den mutmaßlichen Alkoholkonsum des BMW-Lenkers zurückzuführen sein; ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,63 Promille an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der Wagen auf dem Parkplatz einer Firma in der Bruchköbeler Landstraße. Beim Starten des 1er BMW soll der Wagen dann aus bislang unbekannten Gründen den Metallzaun des TÜV Centers durchbrochen haben. Anschließend sei der 1er BMW mit einem dort stehenden Mercedes kollidiert. Dieser sei wiederum gegen einen dortigen Zaun geschoben worden. Im weiteren Verlauf sei der Wagen gegen das Rolltor der Zufahrt geprallt, wo er letztlich stehen blieb. Beide Airbags des weißen Autos lösten aus; zudem wurde ein Fahnenmast beschädigt. Die Polizei hat nun unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

2. Polizei ermittelt nach Waldbrand und sucht Zeugen - Hanau

(fg) Ein Waldbrand im Hanauer Stadtteil Steinheim hat am Montagnachmittag einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst und auch die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem in einem Waldgebiet zwischen dem Lämmerspieler Weg und dem Häuser Weg eine rund 1.000 Quadratmeter große Fläche Waldboden in Brand geraten war.

Durch zügig initiierte Löschmaßnahmen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der zuständige Revierförster wurde informiert und kam vor Ort; der entstandene Schaden wird seinerseits auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Geschwindigkeitskontrollen: Verkehrsteilnehmende geringfügig zu schnell - 74-Jähriger ging Polizeibeamte an - Hanau

(fg) Polizeibeamte der Station in Großauheim und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz führten am Montag zwischen 10 und 16.30 Uhr in der Ernst-Barthel-Straße sowie der Neuwirtshäuser Straße Geschwindigkeitskontrollen durch.

Die erste Kontrollstelle wurde in der Ernst-Barthel-Straße eingerichtet, wo die Geschwindigkeit aufgrund der unweit gelegenen Paul-Gerhardt-Schule auf 50 Stundenkilometer beschränkt ist. An dieser Örtlichkeit wurden 117 Fahrzeuge angemessen, wovon 12 Fahrzeugführer die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit geringfügig überschritten. Ein Autofahrer hatte 71 Stundenkilometer auf seinem Tacho, was zugleich den Tageshöchstwert darstellte. Auf ihn kommt neben einem entsprechenden Bußgeld auch ein Punkt im Fahreignungsregister zu.

Die Kontrolle musste vorzeitig abgebrochen werden, da ein angehaltener Autofahrer gegen 10.30 Uhr aggressiv auf die kontrollierenden Beamten eingewirkt haben soll. So soll der 74-Jährige einen Polizisten gegen die Brust geschubst und einen weiteren Beamten zu treten versucht haben. Er wurde ursprünglich aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Höhe von acht Stundenkilometern in die Kontrollstelle gelotst. Im weiteren Verlauf soll er die Beamten beleidigt und bedroht haben. Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und der Sachbeschädigung ermittelt. Er soll im Zuge der Festnahme zudem gegen eine polizeiliche Anhaltekelle getreten haben, sodass diese beschädigt wurde. Die Beamten blieben allesamt unverletzt und konnten ihren Dienst fortführen. Nach der erforderlichen Sachbearbeitung, der Verdächtige musste mit zur Wache wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde, richtete die Polizei die zweite Kontrollstelle in der Neuwirtshäuser Straße in Höhe des Waldfriedhofs in Großauheim ein.

Auch hier ist eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit in Höhe von 50 Stundenkilometern angeordnet. An dieser Örtlichkeit fuhren von den 178 angemessenen Fahrzeugen 29 geringfügig zu schnell. Diese Verkehrsteilnehmenden wurden vor Ort entsprechend sanktioniert. Bezugnehmend auf die geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen zieht die Polizei eine positive Gesamtbilanz.

