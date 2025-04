Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme: Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln; Kind bei Unfall mit Motorrad verletzt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme: Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend einen 28 Jahre alten Mann im Blumenstraße vorläufig fest; diesem wird unter anderem Handel mit Rauschmitteln vorgeworfen. Insgesamt stellte die Polizei im Rahmen der Personenkontrolle sowie der daraus resultierenden Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchung rund 10,6 Kilogramm Marihuana, circa 3,1 Kilogramm Haschisch und etwa 1340 Tabletten sowie 6 Packungen mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, sicher.

Ein Zeuge hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet und gab an, dass es im Blumenstraße offenbar zu einem "Drogengeschäft" komme. Im Nahbereich erfolgte kurz darauf, gegen 21 Uhr, die vorläufige Festnahme des tatverdächtigen Hanauers. In der Nähe der Person stellte eine Streife eine Plastiktüte mit diversen Rauschmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln fest. Da der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln im Raum stand, wurde die zuständige Staatsanwaltschaft kontaktiert und von dieser eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel (Haschisch / Marihuana) sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel auf. Auch im Wagen des Tatverdächtigen wurden die Polizisten fündig. Der 28-Jährige musste zwecks polizeilicher Maßnahmen mit zur Wache. Er hat nun mit entsprechenden Strafverfahren zu rechnen. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

2. Kind bei Unfall mit Motorrad leicht verletzt - Offenbach am Main

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Rumpenheimer Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern ein Unfall, bei dem sich eine Fünfjährige leichte Verletzungen zuzog. Um die Verletzungen näher zu untersuchen, kam das Kind mit ihrer Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-Jähriger gegen 17 Uhr auf seiner Honda CRF die Rumpenheimer Straße. Im Bereich der einstelligen Hausnummern sei dann plötzlich das Kind auf die Straße gelaufen; ein Zusammenstoß sei nicht mehr zu verhindern gewesen. Die Fünfjährige kollidierte offenbar mit dem Vorderreifen der Maschine, fiel zu Boden und verletzte sich. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 5100.

3. Polizeioberkommissarin Vera Schlimme (Schutzfrau vor Ort) war bei der Kinderfeuerwehr zu Gast - Mühlheim am Main

(fg) Ende März (28. März 2025) durfte die Polizeioberkommissarin Vera Schlimme Teil der Tatütata Tiger Kinderfeuerwehrgruppe sein. Zu Beginn der Veranstaltung hielt die Schutzfrau vor Ort einen Vortrag über die Thematik Leon-Hilfe-Inseln. Anschließend beantwortete sie offene Fragen. Im Anschluss ging das Team "Feuerwehr und Polizei" im Mühlheimer Stadtgebiet auf Entdeckungstour und suchte nach Hilfeinseln. Der Mühlheimer Buchladen, ein Reisebüro sowie ein Optikergeschäft nahmen die Tatütata Tiger in Empfang und berichtete diesen über ihre Tätigkeit als Hilfeinsel.

Nachdem die Thematik "Leon-Hilfe-Inseln" theoretisch und praktisch verinnerlicht wurde und sämtliche Fragen über den Polizeiberuf beantwortet wurden, erfolgte eine Stärkung bei einer lokalen Eisdiele; glücklicherweise spielte auch das Wetter bei der Entdeckungstour mit.

Danach begleiteten die Kids Polizeioberkommissarin Schlimme noch mit zur Polizeistation. Die Schutzfrau vor Ort bedankte sich für das rege Interesse, die schöne Zeit und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

4. Fahrzeugteile aus BMW gestohlen: Zeugensuche! - Langen

(fg) Unbekannte waren zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 11.30 Uhr, in der Straße "Alter Weg" im Bereich der 20er-Hausnummern zugange, öffneten einen dort parkenden BMW 435 xDrive und bauten unter anderem das Lenkrad sowie den Bordcomputer aus. In der Theodor-Heuss-Straße im Bereich der 70er-Hausnummer wurde ebenfalls ein BMW angegangen; aus diesem fehlen nun auch diverse Fahrzeugteile aus dem Innenraum. Die Kriminalpolizei prüft einen etwaigen Zusammenhang und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Mercedes Sprinter gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Dietzenbach

(fg) Einen in der Alfred-Nobel-Straße abgestellten Mercedes Sprinter haben Autodiebe zwischen Montagnachmittag, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, gestohlen. Am Sprinter befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichenschilder, da dieser nicht zugelassen war. Er stand verschlossen auf einem Firmengelände im Bereich der 10er-Hausnummern. Die Kriminalpolizei hat den Mercedes zur Fahndung ausgeschrieben und sucht nach Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

6. Männer gaben sich als Handwerker aus und erbeuteten Schmuck - Heusenstamm

(fg) Unter dem Vorwand, dass eine Reparatur am Dach durchgeführt werden müsse, gelangten zwei Betrüger am Dienstagvormittag in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Karlsbader Straße. Einer der beiden erklärte der Anwohnerin das weitere Vorgehen, während sein Begleiter das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsuchte. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro flohen die beiden anschließend. Die Tat ereignete sich zwischen 11.15 und 11.45 Uhr. Der Polizei liegen zwei Personenbeschreibungen vor:

Personenbeschreibung 1:

- 1,70 bis 1,80 Meter groß und 50 bis 60 Jahre alt - normale Statur, dunkle, graue sowie kurze Haare - trug eine beige Handwerkerhose und ein Hemd mit Weste

Personenbeschreibung 2:

- 1,60 bis 1,70 Meter groß - 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Haare und normale Statur - trug eine Jeans, ein helles Hemd und ein dunkles Jackett

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Einbrecher richteten hohen Sachschaden an - Obertshausen / Hausen

(fg) Einen Schaden von rund 7.000 Euro verursachten Einbrecher, die am Dienstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern in ein dortiges Geschäft eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Unbekannten zunächst die Eingangstür auf. Im weiteren Verlauf beabsichtigten die Täter zwei dortige Automaten zu öffnen, was jedoch misslang. Der Polizei liegen Videoaufzeichnungen vor, auf denen zwei Männer zu sehen sind. Sie waren beide mit einer weißen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Ohne Beute machten sie sich nach dem Einbruch davon. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 09.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

