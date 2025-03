Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einschleichdiebstahl in Bargteheide - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

10.03.2025 | Kreis Stormarn | 08.03.2025 - Bargteheide

Am vergangenen Samstag (08.03.2025) kam es in der "Mozartstraße", in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr, zu einem Diebstahl.

Nach aktuellem Ermittlungsstand nutzte eine 73-jährige Frau aus Bargteheide das gute Wetter aus und ging der Gartenarbeit nach. Sie hatte nicht beabsichtigt den Garten ihres Einfamilienhauses zu verlassen, und lies sowohl die Tür zum Wintergarten, als auch die Terrassentür unverschlossen. Am selben Abend hat sie zunächst Unstimmigkeiten in einigen Räumen des Hauses bemerkt und kurz darauf feststellen müssen, dass ihr Erbschmuck und eine geringe dreistellige Bargeldsumme fehlen, weshalb sie die Polizei informierte.

Die Beamten der Polizeistation Bargteheide mussten der Dame mitteilen, dass der Verdacht eines sogenannten "Einschleichdiebstahls" besteht. Das bedeutet, dass die Täter sich hinter dem Rücken der Geschädigten, vermutlich durch die unverschlossene Tür, in das Haus geschlichen haben.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben sie verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102 8090 oder der E-Mail ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

!!! Achtung !!!

Dies ist derzeit nicht die Seltenheit.

Täter suchen sich dreist offenstehende Türen, meist bei Schönwetter oder während Ihres Gangs zur Mülltonne, und schleichen sich ins Haus.

Die Polizei rät:

- Türen aller Art, - auch bei kurzem Fernbleiben, - bei kleineren Vorhaben / Arbeiten rund ums Haus, - ge- und verschlossen zu halten.

Für weitere Informationen und Beratung zum Thema "Einbruchschutz" klicken Sie hier: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/Praevention/Einbruchschutz/einbruchsschutz_node

