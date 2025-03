Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Oldesloer Polizeirevier führte mehrere stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch

Ratzeburg (ots)

10.März 2025| Kreis Stormarn | 06.-07.03.2025 - Bad Oldesloe

Bereits vergangene Woche Donnerstag (06.03.2025) und Freitag (07.03.2025) wurden im Bad Oldesloer Stadtgebiet vier stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt.

Die eingesetzten Beamten organisierten am 06.03.2025 in der Zeit von 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr Kontrollstellen in der Graubauer Straße Ecke Möhlenbecker Weg sowie im Rümpeler Weg am Oldesloer Ortsausgang.

Hierbei wurden diverse Verstöße festgestellt und geahndet. Neben fünf fehlenden Gurtsicherungen und fehlenden Papieren stellten die Beamten auch Mängel an Fahrzeugen fest. So war der Termin für die fällige Hauptuntersuchung bei einem Fahrzeug bereits überschritten. Auch das nicht Mitführen von Erst Hilfe Material wurde geahndet. Bei einem 22-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Somit endete seine Weiterfahrt in der Kontrollstelle und er musste sich zunächst einer Blutprobenentnahme stellen. Doch damit nicht genug, der 22-Jährige wird sich auch wegen des Mitführens eines verbotenen Springmessers verantworten müssen.

Auch ein 24-jähriger Kurierfahrer verblieb etwas länger in der Kontrollstelle. Nach einer Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Kurierfahrer zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die Beamten fertigten einen Bericht für die ausschreibende Staatsanwaltschaft.

Am 07.03.2025 richteten die Beamten in der Zeit vom 08.20 Uhr bis 13.50 Uhr in der Ratzeburger Straße Höhe Sehmsdorfer Straße und in der Industriestraße zwei stationäre Kontrollstellen ein. Hier fiel besonders auf, dass 13 Fahrzeugführer sowie ein Radfahrer während der Fahrt ihre Mobiltelefone benutzten. Auch diesmal wurden acht Verstöße wegen fehlender Gurtsicherung geahndet. Im Bereich der Kontrollstelle Sehmsdorfer Straße sind zudem zwei Rotlichtverstöße festgestellt worden.

Bei einem kontrollierten Fahrzeug bestand keine erforderliche Haftpflichtversicherung, so dass die Fahrt in der Kontrollstelle endete.

Das Polizeirevier in Bad Oldesloe wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

