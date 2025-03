Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Körperverletzung in der S-Bahn: Tatverdächtiger stellt sich der Bundespolizei

Bad Wimpfen (ots)

Am Samstagabend (01.03.2025) kam es in einer S-Bahn im Bereich Bad Wimpfen zu einer Körperverletzung. Der 25-jährige Tatverdächtige konnte am Bahnhof Bad Wimpfen zunächst flüchten, jedoch stelle er sich wenig später der Bundespolizei.

Gegen 18:10 Uhr befanden sich der 25-jährige Tatverdächtige und der 18-jährige Geschädigte in einer S-Bahn von Sinsheim nach Heilbronn. Im Laufe der Fahrt sollen die beiden Personen untereinander in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Kurz vor dem Haltepunkt Bad Wimpfen Hohenstadt schlug der 25-Jährige dem 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen mutmaßlich mehrfach in das Gesicht. Nach dem Halt des Zuges konnte der Tatverdächtige zunächst vom Tatort flüchten.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gelang es den Beamten, einen telefonischen Kontakt zu dem 25-Jährigen herzustellen und diesen dazu zu bewegen, seinen Aufenthaltsort mitzuteilen.

Durch eine Streife der Bundespolizei konnte der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit daraufhin angetroffen werden. Gegen den mit 1,4 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell