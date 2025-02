Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wegen Füße auf Sitzbank - Auseinandersetzung in S-Bahn

Marbach (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 73-jährigen Reisenden und einer bislang unbekannten Frau ist es am gestrigen Dienstag (25.02.2025) in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die 73 Jahre alte Reisende gegen 13:50 Uhr in Marbach in die S-Bahn ein und setzte sich neben die Unbekannte. Hier bemerkte sie, dass die unbekannte Frau ihre Füße auf dem gegenüberliegenden Sitz abgelegt hatte. Aufgrund dessen soll es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Reisenden gekommen sein, in dessen Verlauf die Unbekannte der 73-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Bereich des Ellenbogens Schmerzen zufügte. Bei der unbekannten Täterin soll es sich um eine 16 bis 18 Jahre alte, etwa 170 cm große und korpulente Frau, mit langen dunklen Haaren gehandelt haben. Sie war offenbar auffällig geschminkt und trug bisherigen Ermittlungen zufolge eine helle Winterjacke sowie eine graue Jogginghose. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell