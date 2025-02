Plettenberg (ots) - In der Innenstadt und in Eiringhausen kommt es in den letzten Wochen öfter zu Diebstählen aus offen stehen gelassenen Transportern oder Lkw. Unbekannte bestehlen Markthändler, Handwerker oder Lieferanten, die kurz anhalten und beim Entladen ihre Fahrzeuge offenlassen. Zuletzt meldete sich ein Mitarbeiter, der seinen Lkw am Donnerstag vergangener Woche zwischen 8 und 8.40 Uhr Am Obertor abgestellt ...

