Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe bestehlen Händler und Handwerker

Plettenberg (ots)

In der Innenstadt und in Eiringhausen kommt es in den letzten Wochen öfter zu Diebstählen aus offen stehen gelassenen Transportern oder Lkw. Unbekannte bestehlen Markthändler, Handwerker oder Lieferanten, die kurz anhalten und beim Entladen ihre Fahrzeuge offenlassen. Zuletzt meldete sich ein Mitarbeiter, der seinen Lkw am Donnerstag vergangener Woche zwischen 8 und 8.40 Uhr Am Obertor abgestellt hatte. Als er zurückkam, war sein Rucksack mitsamt hochwertiger Kleidung vom Beifahrersitz verschwunden. Die Polizei warnt vor Dieben und rät dringend, keine Fahrzeuge unverschlossen stehen zu lassen. Am besten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise zu dem konkreten Fall unter Telefon 9199-0. (cris)

