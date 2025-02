Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Haus

Altena (ots)

Ein 80-jähriger Senior überraschte heute Nacht in seinem Haus an der Bahnhofstraße mehrere Einbrecher. Gegen 1.45 Uhr hörte er Geräusche aus Hausflur. Außerdem bemerkte er, dass die Haustür offenstand. Als er nachschaute, erblickte er drei unbekannte, maskierte Personen. Er ließ sich auf den Boden fallen. Einer der Unbekannten forderte ihn in akzentfreiem Deutsch auf, liegenzubleiben. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Der Senior rief die Polizei.

Die Unbekannten waren schwarz angezogen. Nur einer von ihnen trug einen roten Schal. Sie dürften zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie einer der Männer mit einem Kuhfuß eine Tür aufbricht. Drei Minuten später flüchten sie aus dem Haus. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

