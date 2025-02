POL-MK: Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Hemer (ots) - Hemer Betrügern lauern überall - auch beim Auto-Verkauf. Eine Hemeranerin bot ein Fahrzeug im Internet an. Ein Unbekannter meldete sich. An einer Besichtigung schien er weniger Interesse zu haben. Er verlangte, dass ihm die Verkäuferin per E-Mail ein Foto ihres Personalausweises schicken sowie 585 Euro "zur Vertragsabwicklung" überweisen sollte. Die Frau verschickte die verlangte Ausweis-Kopie und bekam ...

