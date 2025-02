Altena (ots) - Ein 80-jähriger Senior überraschte heute Nacht in seinem Haus an der Bahnhofstraße mehrere Einbrecher. Gegen 1.45 Uhr hörte er Geräusche aus Hausflur. Außerdem bemerkte er, dass die Haustür offenstand. Als er nachschaute, erblickte er drei unbekannte, maskierte Personen. Er ließ sich auf den Boden fallen. Einer der Unbekannten forderte ihn in akzentfreiem Deutsch auf, liegenzubleiben. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Der Senior rief die Polizei. ...

