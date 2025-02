POL-PDKL: Ungewöhnliches Schleppergespann

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht auf Freitag musste die Polizei einen Mann in Gewahrsam nehmen. Der 40-jährige hatte gegen 1 Uhr in der Straße "Am Hofacker" die Glasscheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen und sich dabei an der Hand verletzt. Da er stark alkoholisiert war, sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielt und diese auch bedrohte und beleidigte, sollte ...

mehr