Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Freitag musste die Polizei einen Mann in Gewahrsam nehmen. Der 40-jährige hatte gegen 1 Uhr in der Straße "Am Hofacker" die Glasscheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen und sich dabei an der Hand verletzt. Da er stark alkoholisiert war, sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielt und diese auch bedrohte und beleidigte, sollte er gefesselt werden. Weil er sich widersetzte und um sich spuckte, musste einfache körperliche Gewalt angewandt werden und ihm wurde eine sogenannte "Spuckschutzhaube" aufgesetzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde auf die Dienststelle gebracht. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. |pirok

