Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegales Autorennen, Pkw nicht zugelassen

A 6, Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, meldeten Zeugen einen grauen Audi A 3 und einen schwarzen Golf auf der BAB 63 in Richtung Kaiserslautern, die sich offensichtlich ein Rennen liefern würden. Beide Fahrzeuge wären in recht geringem Sicherheitsabstand und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Funkstreifen der PI Landstuhl und der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnten beide Fahrzeuge auf der A 6 in Richtung Saarbrücken aufnehmen und an der Tank- und Raststätte Waldmohr einer Kontrolle unterziehen. Bei den Fahrzeugführern handelte es sich um zwei französische Staatsangehörige, welche die Fahrzeuge bei einem Händler in Braunschweig im Auftrag erworben hatten und sie nach Frankreich überführen wollten. Da beide Pkw mit französischen Kennzeichen versehen waren, wurde gegen beide Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet und von der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung angeordnet. Beide Pkw wurden durch einen Abschleppdienst zur französischen Grenze nach Saarbrücken verbracht. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht weitere Geschädigte, die durch die Verkehrsrowdys durch ihre rücksichtslose Fahrweise bedrängt oder sogar gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell