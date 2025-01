Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Lohnsfeld (ots)

Am Montag, dem 27.01.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße in Lohnsfeld zu einem Wohnungsbrand, der durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr erfolgreich gelöscht und so ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden konnte. Die beiden sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung in der Wohnung befindliche Mieter wurden leicht verletzt. Der 72jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung, seine 66jährige Frau einen Schock. Beide wurden zur weiteren Behandlung in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Die Wohnung der Eheleute war in Folge des Schadens unbewohnbar. Der Sachschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen. |pirok

