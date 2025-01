Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Radfahrer

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Gegen einen 38-jährigen Radfahrer wurde am Sonntagabend ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Dieser sollte um 20:24 Uhr in der Jakobstraße kontrolliert werden, ignorierte jedoch jegliche Anhaltezeichen der Polizeibeamten. Der ihm folgenden Streife gelang dann eine Kontrolle an seiner nahe gelegenen Wohnadresse. Dabei wurden bei ihm starker Alkoholgeruch sowie deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann gab an, mehrere Gläser Bier und Wodka getrunken sowie am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. |pirok

