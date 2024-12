Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach verbaler Auseinandersetzung kommt es zu körperlichem Übergriff in Gnoien

Teterow/Gnoien (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:00 Uhr nach vorliegenden Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei deutschen Männern in Gnoien (Landkreis Rostock). So soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und einem 24-Jährigen in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Friedenstraße gegeben haben. Als diese sich nach draußen verlagerte, kam es laut Aussagen zu einem Schubsen. Als sich der 49-Jährige im Anschluss entfernen wollte, soll ihn sein Gegenüber weiter bedrängt haben, weshalb es durch den Älteren dann zum Einsatz eines Tierabwehrsprays kam. Inwiefern es im Vorfeld durch den jüngeren Mann zu einer Bedrohung mit einem messerähnlichen Gegenstand kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Schließlich wurde der 49-Jährige von dem 24-Jährigen und dessen 41 Jahre alten Begleiter eingeholt. Hier soll der 49-Jährige durch die beiden erheblich alkoholisierten Personen zu Boden gebracht und anschließend mit Fäusten geschlagen worden sein. In der weiteren Folge ließen die Angreifer von dem am Boden liegenden Mann ab und entfernten sich in Richtung der Teterower Straße. Der 49-jährige Mann verletzte sich durch den Angriff leicht am Knie, lehnte jedoch eine Behandlung durch medizinisches Personal ab. Die beiden Tatverdächtigen konnten kurz darauf durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Teterow in der Friedenstraße festgestellt und kontrolliert werden. Dass beide Personen erheblich alkoholisiert waren, bestätigten die Atemalkoholtests. Der 49-Jährige war nicht alkoholisiert. Weiterhin konnte bei den beiden Angreifern jeweils ein Cutter-Messer aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Bei dem 24-Jährigen wurde zudem eine Blutprobenentnahme angeordnet. Das Tierabwehrspray wurde ebenso durch die Polizisten sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Teterow bezüglich der strafbaren Handlungen der drei in Gnoien wohnhaften Männer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell