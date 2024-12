Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Schwerin (ots)

Hinweise zu Knallgeräuschen sorgten Dienstagmittag in der Schweriner Weststadt für einen Polizeieinsatz, bei dem eine Schreckschusswaffe sichergestellt wurde.

Nach ersten Meldungen soll eine unbekannte Person gegen 13:15 Uhr aus einer Wohnung heraus mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Dank Hinweisen von Zeugen konnte die Polizei schnell einen 50-jährigen Bewohner als mutmaßlichen Verursacher identifizieren. Bei polizeilichen Maßnahmen in seiner Wohnung in der Johannes-Brahms-Straße entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole samt passender Munition. Gegen den 50-jährigen Deutschen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

