Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Weihnachtsmarktstreife stellt Tatverdächtigen nach körperlicher Auseinandersetzung

Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag, dem 04.12.2024, kam es gegen 14:00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Rostock Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen einem 26-jährigen Tunesier und zwei türkischen Staatsangehörigen im Alter von 21 und 23 Jahren. In der Folge soll der 26-Jährige die beiden anderen Männer angegriffen haben.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchte die Situation zu beruhigen und soll ebenfalls durch Schläge des Tatverdächtigen getroffen worden sein.

Die umgehend alarmierten Polizeibeamten der Weihnachtsmarktstreife waren schnell vor Ort konnten alle Beteiligten antreffen. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung. Zudem konnten Videoaufzeichnungen des Vorfalls gesichert werden, die nun ausgewertet werden.

Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell