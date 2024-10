POL-HS: Diebstahl auf Baustelle

Erkelenz-Gerderath (ots) - In der Straße An der Wolfskaul schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Umhängetasche, in der sich neben diverse Personaldokumente auch eine Geldbörse und Bargeld befand. Die Tat ereignete sich am 5. Oktober (Samstag) zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

