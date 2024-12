Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei Schwerin sucht weiter Zeugen

Rostock (ots)

Nach dem Polizeieinsatz am Rande eines internationalen Boxturniers in Schwerin am vergangenen Wochenende sucht die Kriminalpolizei weiterhin Zeugen. Im Anschluss an einen Boxkampf war es zwischen mehreren Teilnehmern verschiedener Boxvereine zunächst zu verbalen Streitigkeiten und im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen (siehe unsere Pressemitteilung vom 01.12.2024).

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit, welche Teilnehmer welcher Boxvereine und ob auch Zuschauer des Sportturniers an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise und suchen Zeugen und Personen, die über Videoaufnahmen verfügen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2223 oder an die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de.

