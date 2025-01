POL-PDKL: Keinen Führerschein, jedoch Alkohol und Drogen eingenommen

Lohnsfeld (ots) - Am Montag, dem 27.01.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße in Lohnsfeld zu einem Wohnungsbrand, der durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr erfolgreich gelöscht und so ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden konnte. Die beiden sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung in der Wohnung befindliche Mieter wurden leicht verletzt. Der 72jährige erlitt ...

