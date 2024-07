Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Großaufgriff in Iffezheim

Iffezheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden am 28. Juli gegen 21:20 Uhr am Grenzübergang in Iffezheim insgesamt 72 unerlaubte Einreisen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus festgestellt. Es handelte sich bei allen Personen um moldauische Staatsangehörige, welche sich mit gültigen moldauischen Reisepässen ausweisen konnten. Gemäß der Stempellage hielten sich alle Personen über den für einen Kurzaufenthalt zulässigen Bezugszeitraum im Schengenraum auf. Weitere Dokumente, welche sie für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnten nicht vorgelegt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die 72 Personen nach Frankreich zurückgewiesen. Der Bus konnte mit den verbliebenen Fahrgästen seine geplante Route fortsetzen.

