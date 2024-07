Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Ausweismissbrauch fest

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht auf Montag im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen Ausweismissbrauch festgestellt. Ein 34-jähriger Mann aus der Türkei wurde als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen und polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle zeigte der Mann den Beamten ein Foto eines Antrages auf einen französischen Aufenthaltstitel vor. Beim Abgleich des Lichtbildes mit der Person fielen den Beamten deutliche Abweichungen auf. Darauf angesprochen gab der Mann an, dass es sich bei der Person auf dem Foto um eine andere Person handle. Er zeigte anschließend ein Foto seines türkischen Reisepasses vor. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte er nicht vorweisen. In der Vernehmung äußerte der Mann ein Asylbegehren. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell