POL-PDKL: Transporter macht sich selbständig

Wiesweiler (ots)

Am Freitagmorgen stellte ein 34 Jahre alter Paketauslieferer seinen Transporter in der Bergstraße ab und lieferte Pakete aus. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen machte sich sein Fahrzeug auf der dortigen Gefällstrecke selbständig, rollte die Straße hinab und kam an einer Mauer zum Stehen. Insgesamt entstand beim Unfall ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |pilek

