Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger stößt Reisenden zu Boden - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Langeln (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19. November) griff ein Jugendlicher einen Mann an, welcher sich vor dem Dortmunder Hauptbahnhof Dortmund aufhielt. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 3:10 Uhr informierten Passanten die Bundespolizei über eine verletzte Person auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund. Die Einsatzkräfte trafen auf einen 52-Jährigen, welcher eine Platzwunde am Kopf aufwies und am Boden lag. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Jugendlicher, welcher auf sich aufmerksam machte. Der 16-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er den Deutschen (52) zu Boden gestoßen hatte, da dieser ihn zuvor provoziert habe. Ein bereits verständigter Rettungswagen kümmerte sich um den Verletzten aus Langeln und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Uniformierten brachten den Dortmunder (16) zur Bundespolizeiwache. Eine Videoauswertung ergab, dass der Jugendliche seitlich auf den 52-Jährigen zulief und diesen dann kräftig mit beiden Händen schubste. Zu den Vorwürfen äußern wollte sich der Tatverdächtige nicht. Seine Identität stellten die Polizisten mit Hilfe seines deutschen Personalausweises fest. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigte über den Sachverhalt, welche ihn wenig später in der Wache abholte.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell