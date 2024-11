Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei schnappt Handydiebe (10.11.2024)

Konstanz (ots)

Der Polizei ist es am frühen Sonntagmorgen gelungen, zwei Handydiebe vorläufig festzunehmen. Gegen 5 Uhr sprachen die beiden tatverdächtigen 34 Jahre alten Männer im Herose-Park einen 51-Jährigen an. Während ihn der eine ablenkte, gelang es dem anderen dem 51-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden und anschließend zu flüchten. Nachdem der 51-Jährige die Polizei verständigte, ortete er sein Handy an einer Tankstelle in der Reichenaustraße. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Beamte der Bundespolizei dort auf die beiden 34-Jährigen. Unter dem Stuhl von einem der beiden Männer fanden sie neben dem Handy des 51-Järigen drei weitere hochwertige Smartphones im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro auf. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete der Bereitschaftsrichter die anschließende Durchsuchung der Wohnung der Männer an. Dort konnte jedoch kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Die vier beschlagnahmten Mobiltelefone konnten bereits den Eigentümern zugeordnet werden. Drei davon entwendeten die Diebe vermutlich in einer Gaststätte in der "Oberlohnstraße".

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Abklärungen über die Ausländerbehörden und die Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen auf die Straße entlassen.

