POL-PDLU: (Speyer) Herbstmesse geht zu Ende, Polizei zieht positive Bilanz

Speyer (ots) - Am 02.11.2024 um 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Spaldinger Straße. Eine 69-jährige Speyererin befuhr mit ihrem elektrischen Krankenstuhl den Fuß-/Fahrradweg in Richtung Otterstadt. Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr den Weg in die gleiche Richtung und beabsichtigte die 69-Jährige zu überholen. Aufgrund entgegenkommender Passanten musste der Fahrradfahrer ...

