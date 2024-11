Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 02.11.2024 um 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Spaldinger Straße. Eine 69-jährige Speyererin befuhr mit ihrem elektrischen Krankenstuhl den Fuß-/Fahrradweg in Richtung Otterstadt. Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr den Weg in die gleiche Richtung und beabsichtigte die 69-Jährige zu überholen. Aufgrund entgegenkommender Passanten musste der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen. Durch das Ausweichmanöver stieß der Fahrradfahrer mit der Speyererin zusammen und traf sie wahrscheinlich mit seiner Pedale am Wadenbein. Der unbekannte Radfahrer bemerkte, dass sich die Geschädigte verletzt hat und stieg anschließend auf sein Rad, um die Örtlichkeit zu verlassen. Die 69-Jährige kam zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen

