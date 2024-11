Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus zwei PKW

Speyer (ots)

Zwischen dem 01.11.2024 19:00 Uhr und dem 02.11.2024 17:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in PKWs in der Steingasse und der Salierstraße. Unbekannte Täter öffneten die verschlossenen Autos und durchwühlten das Fahrzeuginnere. Es wurden einige Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt insgesamt in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

