POL-ME: 48-Jähriger durch Reizgas verletzt - Hilden - 2404070

Am Donnerstagabend, 18. April 2024, verletzte ein bisher unbekannter Täter einen 48-Jährigen mit Reizgas, nachdem es wegen eines Verkehrsverstoßes zu einem Streit auf einer Straße in Hilden gekommen war. Der Mann flüchtete unerkannt in einem weißen Mercedes. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Hildener mit einem E-Scooter den Frans-Hals-Weg, als der Fahrer eines weißen Mercedes in Höhe der Hausnummer 7 vom Fahrbahnrand anfuhr und wenden wollte. Nach eigenen Angaben konnte der E-Scooter-Fahrer nur durch eine Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden. Es kam zu einer verbalen Streitigkeit, in dessen Verlauf der Autofahrer ausstieg und dem 48-Jährigen unvermittelt Reizgas ins Gesicht sprühte.

Anschließend floh der Mercedes-Fahrer unerkannt. Der Hildener alarmierte die Polizei, die den flüchtigen Täter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann soll circa 170cm groß und von stabiler Figur gewesen sein. Er soll ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Haare haben. Zudem soll er mit einem weißen Oberteil und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, jederzeit entgegen.

