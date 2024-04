Polizei Mettmann

POL-ME: Betrüger bestiehlt Seniorin - Monheim am Rhein - 2404068

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag, 18. April 2024, wurde eine 82-Jährige Opfer eines Betrügers. Er hatte sich als Bekannter ihres verstorbenen Mannes ausgegeben und stahl aus der Wohnung Goldschmuck. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:30 Uhr sprach ein Mann eine 82-Jährige an ihrem Fenster an und täuschte vor, mit ihrem verstorbenen Mann bekannt gewesen zu sein. Im Laufe des Gespräches überzeugte er sie, ihn in ihre Wohnung zu lassen. Hierbei lenkte er die Seniorin gezielt ab und entwendete Goldschmuck. Anschließend verließ er in unbekannte Richtung die Wohnung.

Erst später bemerkte die 82-Jährige den Diebstahl und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den Maschen der Betrüger zu warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell