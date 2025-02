Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige greift Reisende an und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Stuttgart (ots)

Eine 17-Jährige hat am Samstagabend (22.02.2025) gegen 22:15 Uhr am Bahnhof in Stuttgart - Zuffenhausen zwei Reisende angegriffen und im Anschluss Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 17-jährige deutsche Staatsangehörige aus noch unbekannten Gründen eine 24 Jahre alte Reisende am Bahnsteig 11 in den Arm gebissen und ihr ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem eine 39-jährige Zeugin mit spanischer Staatsangehörigkeit einschreiten wollte, soll die mutmaßliche Täterin sie an den Haaren gezogen haben. Die geschädigte 24-Jährige hielt die Tatverdächtige bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich die 17-Jährige äußerst aggressiv, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten mehrfach. Weiterhin versuchte sie, die eingesetzten Beamten mehrmals zu treten, ohne diese jedoch zu treffen. Die mit knapp 1,8 Promille alkoholisierte Tatverdächtige wurde zur Überprüfung ihrer Identität auf das Polizeirevier gebracht, wo sie nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Sie muss mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Für die 24-jährige geschädigte deutsche Staatsangehörige wurde eine Rettungswagenbesatzung alarmiert, welche die Bisswunde medizinisch versorgte.

