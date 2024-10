Polizei Bonn

POL-BN: Einbrüche in Königswinter-Oberdollendorf Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 20.10.2024, in dem Zeitraum zwischen 21:30 und 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Laurentiusstraße in Oberdollendorf ein. Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer verschafft und diese augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht. Sie entwendeten nach dem derzeitigen Sachstand Schmuck, Münzen und Bargeld im Umfang von mehreren 10.000 Euro - mit ihrer Beute verließen sie den Ort des Geschehens unerkannt. Die anwesenden Bewohner des Hauses hatten die Einbrecher nicht bemerkt

Bereits am 18.10.2024, in der Zeit zwischen 17:30 und 21:30 Uhr, hatten sich Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schleifenweg" verschafft. Auch in diesem Fall wurden die Räumlichkeiten augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand entwendeten sie eine hochwertige Armbanduhr und Bargeld - mit ihrer Beute verließen sie den Tatort schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den beiden Fällen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell