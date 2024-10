Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Fahrradstaffel stoppt Pkw-Fahrer - Gefälschter Führerschein sichergestellt

Bonn (ots)

Am heutigen Freitagvormittag (18.10.2024) fiel Beamten der Fahrradstaffel der Bonner Polizei im Bonner Zentrum ein Pkw am Bertha-Von-Suttner-Platz auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. An einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage bremste der Fahrer mit quietschenden Reifen ab. Den Fahrradpolizisten gelang es das Fahrzeug einzuholen und den 30-jährigen Fahrer gegen 11 Uhr einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Zwar konnten die Beamten eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung des Mannes ausschließen, der ausgehändigte Führerschein gab jedoch Anlass zur weiteren Kontrolle. Bei der Prüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte. Einen echten Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt wurde und die Fälschung sichergestellt wurde. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen die Halterin des Fahrzeugs wird ebenfalls ermittelt, da hier der Verdacht besteht, dass diese die Fahrt ohne Fahrerlaubnis angeordnet oder zumindest zugelassen hat.

