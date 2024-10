Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pferdekutsche in Rheinbach-Eichen

Rheinbach (ots)

Am 19.10.2024, gegen 16:35 Uhr, kam es auf der L210 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Ahrweiler fuhr in Höhe der Ortslage Eichen mit seinem Pkw auf ein Pferdekutschengespann auf. Der 74-jährige Kutscher wurde in Folge des Zusammenstoßes von seiner Kutsche abgeworfen und leicht verletzt. Das Pferd wurde mehrere Meter über die Straße geschleudert und so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort durch einen Berechtigten erlöst werden musste. Der leicht verletzte Kutscher wurde vor Ort durch einen Krankenwagen behandelt. Der Pkw-Führer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist Inhalt polizeilicher Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bonn unter 0228-15-0 in Verbindung zu setzen. (TC)

