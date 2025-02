Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Vorfall mit Bierflasche - Bundespolizei sucht Zeugen

Ditzingen (ots)

Zu einem Vorfall mit einer Bierflasche ist es am Dienstag (25.02.2025) am Bahnhof in Ditzingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 31-jährige Reisende gegen 09:45 Uhr am Treppenaufgang zum Bahnsteig 3, als vom Geländer über ihr eine Bierflasche heruntergefallen sein soll. Die Geschädigte mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von der Flasche getroffen, bemerkte jedoch über ihr einen bislang unbekannten Mann, welcher daraufhin aufgeregt gewirkt haben soll. Im Anschluss stiegen die Geschädigte und der Unbekannte, welcher offenbar schwarz gekleidet war und einen Rucksack mit sich führte, in eine S-Bahn der Linie S60 in Richtung Schwabstraße ein. Derzeit wird unter anderem ermittelt, ob die Flasche absichtlich geworfen wurde. Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell