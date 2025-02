Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Kupferdiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwenden in der Zeit von Mittwoch, 26. Februar 2025 22:00 Uhr bis Donnerstag, 27. Februar 2025 07:00 Uhr die Kupferabdeckung einer Gartenmauer in der Jahnstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 26. Februar 2025 22:00 Uhr bis Donnerstag, 27. Februar 2025 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bünner Ringstraße und entwendeten Kupferfallrohre. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 in der Zeit zwischen 14:50 Uhr bis 15:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec, Gazelle Grenoble, welches auf einem Parkplatz in der Meyerhofstraße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 27. Februar 2025 10:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bittgang und entwendeten dort mehrere Baumaschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 21. Februar 2025 16:00 Uhr bis Freitag, 28. Februar 2025 03:00 Uhr in eine Wohnung in der Dammer Straße und entwendeten diverse persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Goldenstedt - Brand nach Verpuffung

Am Donnerstag, 27. Februar 2025 gegen 18:45 Uhr kam es in der Pfarrer-Grevenstette-Straße beim Betanken eines Tischräucherofens zu einer Verpuffung. In Folge dessen gerieten mehrere in der Nähe befindliche Fahrzeuge in Brand. Das Feuer griff zudem auf ein Carport über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Mittwoch, 26. Februar 2025 20:00 Uhr bis Donnerstag, 27. Februar 2025 11:45 Uhr besprühten unbekannte Täter einen Unterstand im Laurentiusplatz mit Farbe. Der Schaden wurde auf ca. 2.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell